Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin “Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var” dedi. Türkiye sınırında kalacak olan tek bataryanın İspanyolların Patriot bataryaları olduğunu ve İtalyanların SAMP-T hava savunma sistemi bataryasını sınırdan çekmekte olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu “Dolayısıyla Türkiye’nin hava savunma sisteminde ihtiyaç var, eksiği var. Biz şu anda üretmediğimize göre bir yerden temin etmemiz gerekiyor” dedi. Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun talebi üzerine görüştüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, görüşmenin ağırlığını S-400’lerin oluşturduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu “Biz Amerika ile bu konuyu konuşmaya devam ederiz ama esasen burada dayatmacı bir üslubu ya da yaklaşımı kabul etmemiz de mümkün değil. Türkiye’nin yeni sistemlere de ihtiyacı var. Amerika garanti verebilecekse, satabilecekse Patriot da almak isteriz. Bu konularda bir ülkeye bağımlı kalmak da doğru değil. Bu her konuda böyle” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Eğer Amerika Patriot konusunda bize olumlu yaklaşıp Kongre’den de onay alabilirse müzakere ederiz. Fiyat ve diğer konularda anlaşırız. Hatta ilk defa bu ziyarette (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde) ortak üretim ve teknolojiyle ilgili Amerikalıların da olumlu yaklaşımı oldu. Ama bunların garantisi yok. Sözle olmaz. Yine diğer ülkelerden de pekâlâ alabiliriz.” F-35 programına da değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu programa 1,4 milyar dolar yatırım ve toplamda 2,2 milyar dolarlık üretim yaptığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu “En kötü senaryoda F-35’i alamadığımız zaman, yine bizim uçağa ihtiyacımız olduğu zaman başka alternatiflere bakmak durumundayız. Hem değişik bahanelerle satmayacaksın, hem de ‘Başka yerden alamayacaksın’ Böyle bir dünya yok” diye konuştu. ABD’nin ticarette ve diğer konularda dayatmacı bir yaklaşım benimsediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bunlara karşı olduğunu, hukuk sistemi içinde etkin çok taraflılığa inandığını vurguladı.