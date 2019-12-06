Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuşmadan satır başları

ENES YALNIZ DEĞİLDİR!

AK Parti MYK'sından Enes'e sesleniyorum. Sana yapılan bu çirkin davranışı kabul etmiyoruz. Seninle beraberiz. Enes senin gözlerinden öpüyoruz. Bu belediye başkan yardımcısı görevden ayrılmıştır. Genç bir insanı bu şekilde onurunu kıracak şekilde cezalandırma biçimi bunu yapanın sicilini ortaya koyar.

"RAHMETLİ CEREN KARDEŞİMİZİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

Ceren kardeşimizle ilgili olarak hepimizi derinden yaralayan, Ceren'i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parçayı yitirdik. Son derece üzücü bir şey. Hepimizin kahrolduğu bir kayıp bu. Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce anne ve babasıyla görüşmüştür. Kuşkusuz partiler üstü meseledir. Her türlü şiddet kültürünün dışlanması medeni toplum olma vasfının en temel direğidir. Bu olayın adli yönleri var, diğer tarafları var. Hep beraber bunu takip etmeye devam edeceğiz. Sosyal medyada rahmetlinin bir sözüne atıfla, onun doğum günüymüş bugün. Ceren 'benim doğum günümü kutlayın' demiş. Ceren'in vasiyetine uyarak doğum gününü kutluyoruz. Sözün bittiği yerdir burası. Kadına, çocuğa dönük şiddet meselesinde buradaki hassasiyetle ilgili olarak kültürel, ahlaki çalışmaları yapacağız.

"CUMHURBAŞKANIMIZ LONDRA'DA VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTU"

Londra'daki 4'lü zirve çok önemliydi. NATO toplantısı ayrı bir başlık teşkil ediyor. Şimdiye kadar en geniş ve en yoğun vatandaş buluşmasını gösterdi sayın Cumhurbaşkanımız. Buluşmada oradaki hem kardeşlerimizin gösterdiği sevgi, muhabbet, sahip oldukları bilinç fevkalede memnuniyet vermiştir. Cambridge Camii müstesna bir yapıyı ortaya çıkarmış. Hem müslümanlara hizmet edecek hem de Müslüman olmayanların gelip de rahatlıkla ziyaret edebilecekleri mekan ortaya çıkmış. Ahşabın kulanılmaması, herhangi bir çivi kullanılmadan yapılan bir eser ortaya çıkmış