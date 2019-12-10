Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da düzenlenen İslam İş Birliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi’nde konuşan Erdoğan “Her biri proje ürünü olan ve dinimizin adını istismar eden terör örgütleri zulümlerin bahanesi olarak kullanılıyor. İşte son NATO Zirvesi’nde Fransa’nın Başkanı kalkıyor İslami terörden bahsediyor. Kendisine kaç kere söyledim. Siz, İslami terör ifadesiyle barış ile terörü nasıl bir araya getiriyorsunuz? Böyle bir şey olamaz. Karşımızda susuyor, son NATO Zirvesi’nde aynı ifadeleri kullanıyor. Paris’te sarı yelekliler çıktı. Hadi çöz bakalım. Niye durduramıyorsun? Niye onları barış havzası içinde yola koyamıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” diye konuştu.

İSRAİL’İ TEŞVİK EDİYORLAR

Filistin meselesine temas eden Cumhurbaşkanı, İsrail’in hak, hukuk, adalet, insanlık tanımayan tavrının, bölgedeki krizi Müslümanlar aleyhine sürekli derinleştirdiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti: Bugün artık sokaklarında masum genç kızların, babaların, annelerin, ihtiyarların, çocukların, gençlerin İsrail tarafından alenen infaz edildiği, acımasızca öldürüldüğü bir Filistin fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Üstelik İsrail’in bu hoyratlığı Batı ülkeleri ve büyük bir üzüntü ile belirtmek isterim ki, kimi Arap devletleri tarafından adeta teşvik ediliyor. Türkiye olarak Kudüs ve Filistin konusunda dile getirdiğimiz itirazlarda çoğu defa yalnız kaldığımızı hissediyoruz. Esasen son yıllarda maruz bırakıldığımız terör saldırılarının ve ekonomik sabotajların gerisindeki sebeplerden birinin, bu ilkeli duruşumuz olduğunun farkındayız.

ZOR BİR YÜKÜMÜZ VAR

Mülteci krizinden de bahseden Erdoğan, Batı ülkelerinin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kurmayı planladığı yerleşim yerlerine destek vereceğini ifade ettti. Cumhurbaşkanı “NATO Zirvesi’nde bütün liderlere plan ve projeleri dağıttım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda aynı şekilde dağıttım ama ne yazık ki bir ülke dışında ‘Biz de destek veririz’ diyen olmadı. Ancak sadece ülkemizdeki Suriyelilerin yarıya yakınının 18 yaşından küçük olduğunu düşündüğümüzde ortaya sürdürülmesi oldukça zor bir yük çıkıyor. Ekonomik bakımdan bizden çok daha iyi durumda olan Avrupa ve kimi Arap ülkeleri sınırlarını bu mazlumlara kapatırken biz ekmeğimizi onlarla bölüşmekten çekinmiyoruz. Ülkemizdeki mevcut olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgelerdekilerle toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize ve sığınmacılara verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek verilecektir” diye konuştu.