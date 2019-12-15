Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’u tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu
15.12.2019 - 01:41 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Abdulmecid Tebbun’u telefonla arayarak tebrik etti.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,
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