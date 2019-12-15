Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir’in yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’u tebrik ederek görevinde başarı dileklerini iletti.