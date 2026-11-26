Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşmenin ana maddesinin "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulacak olan İzleme Komisyonu olması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’deki makam odasında ziyaret edecek.
İki isim arasındaki görüşmenin gündeminde "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulacak olan İzleme Komisyonu olması bekleniyor.
DEM HEYETİ GÖRÜŞME
Diğer taraftan Bahçeli bugün DEM Parti İmralı heyeti ile görüşmüştü. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol da yer almıştı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürmüştü.