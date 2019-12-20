Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR

KUALA LUMPUR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde, İslam dünyasının sorunlarının çözümü ve Müslümanlar arasındaki dayanışmanın önemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan özetle şunları kaydetti:

∂ Yapay zekânın, kuantum bilgisayarlarının, robotik teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz milyonlarca Müslüman’ın sorumluluğunu taşıyan liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan mutmain olmadığını biliyorum. Potansiyelimizi harekete geçirecek, birbirimizin eksikliğini giderecek projelere ağırlık vermeliyiz”

∂ Şu an dünya genelinde yaşanan çatışmalarda ölenlerin yüzde 94’ü Müslüman, dünyada satılan her üç silahtan biri de Orta Doğu’ya gidiyor. Müslümanların çoğu basit sebeplerle birbirine kurşun sıkarken, kaynaklarını eğitim, sağlık, araştırma-geliştirme yerine silahlanmaya ayırırken zenginleşenler Batılı silah tüccarları oluyor.

∂ 1,7 milyarlık İslam âleminin istikbalini, geleceğini Güvenlik Konseyi Daimî üyesi beş ülkenin keyfine bırakan sistem artık ömrünü tamamlamıştır. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İş Birliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.

∂ Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan, Libya, Somali, Suriye diyoruz. Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle dünya beşten büyüktür diyoruz.

∂ Malumunuz, bir süredir ikili ticaretimizi döviz baskısından kurtarmamız gerektiğini hep ifade ediyoruz. Yabancı paralarla ticaret yerine milli paralarımızla ticaretin önemine dikkati çekiyoruz. Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hâle getiriyor.

Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz. Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça başarılı sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız.

∂ İslami finans meselesini öncelikle gündeme almamız gerekiyor. Faizsiz finans alanında ülkelerimiz arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Bunları somutlaştırmak adına finans uzmanlarımızdan müteşekkil bir çalışma grubu kurabiliriz. Böylece kapsamlı, detaylı bir yol haritasının ortaya çıkmasını sağlayabiliriz.

ZEKÂTLARINI VERSELER YETER

∂ İslam dünyası çok mu fakir? Müslümanlar çok mu fakir? Niçin böyle bir şeyde ellerini uzatmıyorlar, niçin bunlar destek vermiyorlar? Sadece kalkıp da zekâtlarından verseler buralarda fakir fukara kalmaz, garip gureba kalmaz. Bakınız şu anda İdlib’den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Şu anda zaten dört milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor. Belki bu sayı daha da artacak...

∂ Suriyeli kardeşlerimize kendi topraklarında barınabilecekleri yerleri yapalım diyoruz. Tüm İslam dünyasına olduğu gibi dünyaya da çağrı yapıyoruz. Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor. Silahlar kime geliyor? Terör örgütlerine geliyor. Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur. Onun için de konuşma fayda vermiyor. Şu anda liderlere, devlet başkanlarına, başbakanların hepsine yaptığımız planlama çalışmalarının, proje çalışmalarının kitaplarını verdik, gelin beraber yapalım. Gelmediler.

TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUZ

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslümanların dünya genelinde çok büyük bir pazar oluşturabileceğini belirterek “Eğer kendi pazarımızı kurup ihtiyaçlarımızı Müslüman ülkelerden tedarik edersek, kendimizi zenginleştiririz.” şeklinde konuştu. Mahathir, millî üretim alanında Türkiye örneğine dikkati çekerek “Şu an üretim konusunda Türkiye’ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye’den çok şey öğreniyor” açıklamalarında bulundu.

Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.