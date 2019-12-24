Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ (Libya ile yapılan mutabakat muhtırası): Türkiye, Akdeniz’de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir. Ancak CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiç bu kadar gayri millî bir duruş sergilememişti. Millî çıkarlarımızın korunması için Akdeniz başta olmak üzere herhangi bir yerde açık ve aleni bir şekilde Türkiye’ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa, diplomasi ise diplomasi, sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır.

∂ (Suudi Başsavcılığının Kaşıkçı cinayeti kararı): Şeffaflık ve saygın bir mahkeme çağrısı yapıyoruz. İstanbul’da uluslararası kurumların gözetiminde yüksek yargı standartlarında bir mahkeme yapılması gerektiğini ifade ediyoruz.

∂ (Yavaş-Aygün rüşvet olayı): CHP yönetiminin kamuoyunu tatmin edecek ayrıntılı bir açıklama yapması gerekir. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız.