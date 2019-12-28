Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün ilk kez tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili"ne ilişkin, "Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz" dedi.

"Olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ilk kez tanıtımını gerçekleştirdiği Türkiye'nin Otomobili'ne destek verdiğini belirten Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli otomobil olarak lanse edilen araç, her ne kadar tasarımı, prototipi İtalya'da yapılmış ve İtalya'dan buraya gemi ile getirilmiş olsa da bizim için yüz 1 bile yüzde sıfırdan evladır. Tam manası ile yerli ve milli olmasa da, yüzde 30-40-50 oranında yerli ve milli bir otomobil olacak olsa da bu girişimini olumlu karşılıyoruz. Fabrika kurma istihdam oluşturma niyetini olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz."