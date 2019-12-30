Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Reyhanlı’da birlikleri denetleyen Akar ve komutanlar, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib’de yaşananların da ele alındığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kritik toplantı sonrasında konuşan Akar, ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatlara işaret ederek şöyle konuştu: Biz verdiğimiz sözlerin arkasındayız ve bunları titizlikle yerine getirdik. ABD ve Rusların da verdikleri sözlerin arkasında durmasını, mutabakat muhtırasındaki sözleri yerine getirmelerini bekliyoruz. İdlib’de son dönemde yaşananlara da değinen Akar “Türkiye, buradaki insanlık dramını önlemek için gece gündüz demeden elinden gelen gayreti göstermektedir. Fakat verilen tüm sözlere, yapılan mutabakatlara rağmen rejim masum insanlara saldırmaya devam ediyor. Bu noktada da Rusya’dan rejime nüfuzlarını kullanmak suretiyle yapılan saldırıların durdurulması için gerekli telkinlerde bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

Soçi mutabakatı kapsamında bölgede TSK’ye ait 12 gözlem noktasının oluşturulduğunu anımsatan Akar, şunları kaydetti:

Yaptığımız mutabakata biz saygılıyız, Rusya’nın da bu mutabakata uymasını bekliyoruz. Biz hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca ve fedakârane bir şekilde ifa eden 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Masum insanlara yeteri kadar zarar verildi. Gayretimiz, çabamız, hedefimiz bundan sonra rejim tarafından daha fazla zarar verilmesine engel olmak içindir. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde kendilerine saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık vereceklerdir. Oradaki arkadaşlarımız bulundukları yeri sonuna kadar savunacaktır. TSK olarak gözümüz onların üzerindedir. Yirmi dört saat onları takip ediyoruz.

ABD HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye’deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Jonathan Hoffman, KH örgütünün Irak’taki Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücü’nün bulunduğu üslere düzenlediği saldırıya misilleme yaptıklarını söyledi. Çok sayıda milisin öldüğü saldırıda, örgütün silah depoları ile komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtildi.