Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Savunma sanayisinde gösterdiğimiz başarı hikâyesini, sivil alanlara da aktarmak için kolları sıvadık. Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız” diye konuştu. TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanıtımını yaptıkları yerli otomobilin gurur verici olduğunu belirterek, “İnşallah, aynı azim ve kararlılıkla 2022’nin sonunda seri üretime geçecek. Bursa’daki fabrika, Gemlik’te, Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 milyon metrekarelik bir alanın bir milyon metrekaresini sadece Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na tahsis ettik. Şimdi süratle fabrikamızı orada yapacak ve oradan uluslararası sulara açılma imkânımız olacak çünkü aynı zamanda limanı da orada rahatlıkla yapabilme imkanımız var” dedi.

Projenin her aşamasını adım adım takip ettiklerini, çıkan her sorunu çözdüklerini ifade eden Erdoğan, Bursa’nın otomotiv sanayisindeki güçlü yerine dikkati çekti.

Projede yer alan herkesin gecesini gündüzüne katarak aynı amaç uğrunda emek verdiğini belirten Erdoğan “Milletimiz de Türkiye’nin Otomobili’ne tüm kalbiyle sahip çıkmıştır. Başta şahsım olmak üzere, siparişleri de almaya başladık. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama inşallah ‘Devrin Otomobili’nin önünü kesemeyecekler.” ifadelerini kullandı.

BU PROJE YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi üzerine 94’te İstanbul’a belediye başkanı olduğu dönemde başladığını belirterek, “İstanbullulara defaatle bu projeyi takdim ettim, ekranlarda takdim ettim. Ne yazık ki hâlâ anlamayanlar, anlamak istemeyenler var. Biz artık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız.” diye konuştu.

Dünyada elliyi aşkın bu şekilde kanal olduğunu ve bütün bu kanalların sadece lüks olsun diye yapılmadığına işaret eden Erdoğan, hepsinin bir ihtiyaç olarak yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, Kanal İstanbul yapılırken iki modern akıllı şehir inşa edileceğini dile getirerek, “İki yolumuz var ya yap-işlet-devret ile yapacağız veyahut da milli bütçeyle yapacağız, Türkiye bunu yapmaya zaten kendisi de muktedirdir ama yap-işlet-devret ile olursa bizim için çok daha iyi olur. Olmadı millî bütçeyle bunu yapmamız mümkün. Çünkü her ikisinde de şu anda elimizde imkânlar var, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ASALAK ZİHNİYETE TESLİM OLMADIK

Türkiye’de atılan her hayırlı adımın karşısında yer almayı marifet sanan sığ bir anlayışın bulunduğunu ifade eden Erdoğan şöyle konuştu: Türkiye’de hayata geçirilmiş hiçbir proje yoktur ki milletimizin vücuduna 200 yıldır âdeta bir kene gibi yapışan bu zihniyete rağmen yapılmamış olsun. Biz de son 17 yılda ne yaptıysak sürekli ‘yapamazsınız, başaramazsınız’ diyen bu şeamet tellallarına rağmen başardık. Hiçbir şey üretmediği, hiçbir hizmet ortaya koymadığı halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri, hep daha büyük projeleri hayata geçirmemiz, hep daha büyük başarılar ortaya koymamızdır. Türkiye’nin Otomobili Projesi gibi atılımların ülkemize belki de en büyük katkısı işte budur.

ERDOĞAN’DAN MOLDOVALI MEVKİDAŞINA: FETÖ OKULLARININ MAARİF VAKFI’NA DEVRİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya gelen Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile yaptıkları görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“Gagauz Türkleri Moldova ile aramızdaki en sağlam dostluk köprülerinden biridir” diyen Erdoğan, “Moldova’nın FETÖ iltisaklı kişilerin iadesine verdiği desteğe teşekkür ediyor, okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesini bekliyoruz. Moldova’nın Milli Eğitim Bakanlığıyla Türkiye Maarif Vakfı’nın müşterek çalışmasıyla burada çok önemli adımları atabiliriz” çağrısı yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Dodon’un huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.