Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da ateşkes ilanı sonrası Trablus merkezli meşru hükûmetin Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün de İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.

Bir buçuk saat süren basına kapalı baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte, ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan Conte ile ağırlıklı olarak Libya’daki gelişmeleri ele aldıklarını, Libya’nın dışında Suriye konusu ve ikili ilişkileri değerlendirdiklerini kaydetti.

Berlin zirvesine de katılacağını belirten Erdoğan “İstanbul’da Sayın Putin ile ortak bir açıklama yaptık, bununla birlikte ateşkes yürürlüğe girmiş oldu. Ateşkesin ahdi bir temele oturtulması için gayret göstermekteyiz. Heyetlerimiz ilgili tüm tarafların katılımıyla Moskova’da görüşmelerine devam ediyor. Bu çerçevede yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ediyorum. İtalya’nın bu kulvarda gösterdiği çalışmaları taktirle karşılıyoruz” diye konuştu.

Libya’daki ateşkes sürecine ilişkin bir barış gücünün Libya’da konuşlanıp konuşlanmayacağına ilişkin sorulan soruya cevap veren Erdoğan “Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM’nin burada görev yapması, gözlemci olması isabetli olacaktır” dedi.

Erdoğan Berlin sürecine katılıma ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

Günübirlik de olsa yapılacak bu çalışmadan güçlü bir netice çıkacaktır. Bugün Moskova’da yapılan çalışmalar bir yerde Berlin Süreci’nin de altyapısını oluşturacaktır. Moskova’daki çalışmaların içinde her şeyden önce Sarrac ve ekibi olduğu gibi karşı tarafta da Hafter ve ekibi var.

Moskova’da yapılan toplantı ile güzel bir netice ortaya çıkacağının işaretlerini arkadaşlarımızdan aldık. Buradan çıkacak netice ile metin ortada olacak, metin ortada olacağı için bu metinle beraber Berlin’e gideceğiz. Berlin’de yapılacak çalışma ile inşallah bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye ve Rusya’nın çağrısının ardından Libya’da yürürlüğe giren ateşkesin barışçıl sürece girilmesi için fırsat penceresi açacağını söyledi.

Görüşmede birçok konuyla birlikte Libya konusunu da ele aldıklarını belirten Conte “Libya’da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum.” dedi.

Conte, Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci sayesinde Libya’da gerginliğin yerini siyasi sürece bırakacağını ifade etti.

Conte “İtalya olarak amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması.” diye konuştu.

Libya’daki ateşkesin ardından nasıl bir çözüm önerisi olduğunun sorulması üzerine Conte “Moskova’daki gelişmelerin gidişatı üzerinde bilgi aldık. Böyle bir imza atılacak kanaatindeyim. Bu bir adım sadece, son derece karmaşık bir süreç, hemen zafer naraları atamayız. Mutlaka bu ateşkesin imzalanması lazım. Ardından Berlin’de bir araya gelmek lazım. Bu süreç devam edecek” diye konuştu.

KÜLLİYE'DE LİBYA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya zirvesi sürerken Ankara’da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi ağırladı. Conte ile ağırlıklı olarak Libya’daki gelişmeler ele alındı.