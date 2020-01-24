Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentop, gazetecilerin soruları üzerine o dönem hem Anayasa Komisyonu Başkanı hem de dokunulmazlık dosyalarının geldiği Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden müteşekkil karma komisyon başkanı olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

Bazı siyasi partilerin genel başkanları, milletvekilleri, sadece belli siyasi parti milletvekillerinin veya belli dosyaların değil de dosyası olan bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kalksın diye meydan okumuşlardı. Bu meydan okumaya ilk cevabı Cumhurbaşkanı’mız vermişti. Demişti ki ‘Bizim için sorun yok. Biz bütün milletvekillerinin AK Partililer dâhil dokunulmazlıklarını kaldırabiliriz.’ Sonra süreç bunun üzerinden yürüdü. Sanıyorum 809 dosya vardı. Toplamda 154 dosyası olan milletvekili vardı. Bunlardan 29’u AK Parti milletvekiliydi. Bahsettiğiniz kişinin bir dokunulmazlık dosyası yok idi. Yani dokunulmazlığın kaldırılması, sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dolayısıyla bir dosyası Meclis’e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan, soruşturma kovuşturması olan AK Partili 29 milletvekili arasında Davutoğlu’na ait bir dosya yoktu.