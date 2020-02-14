Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyaretine iştirak eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen heyetler arası görüşmenin yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Akar, ilk olarak Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Qamar Javed Bajwa ile bir araya geldi. Bakan Akar, daha sonra Pakistan Savunma Bakanı Pervez Khattak ile görüştü.

Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında görüş alışverişinde bulunuldu.