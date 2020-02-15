Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuştu.

“Pakistan’da kendimizi asla yabancı ülkede görmüyoruz Şu anda biz kendi evimizdeyiz ve kendi evimizde sizlerle bir aradayız” diyen Erdoğan sözlerini söyle sürdürdü:

1915 senesinde Türk askeri şanlı bir direnişle Çanakkale Boğazı’nı savunurken cepheden altı bin kilometre uzaklıkta bu topraklarda yapılan miting tarihin unutulmaz sayfalarına kaydolmuştur. Lahor Meydanı’nda gerçekleşen bu tarihi mitingin teması Çanakkale’ydi. Mitingi tertipleyenler Çanakkale’de çarpışan Türk milletine yardım ve gönüllü toplamayı amaçlıyordu. Bütün sıkıntılara ve tehditlere rağmen meydanda açılan sergilerde Çanakkale için çok büyük yardım toplandı. Pakistanlı kadınlar kollarındaki bilezikleri, kulaklarındaki küpeleri, Pakistanlı babalar dar günler için bir köşeye ayırdıkları paraları verdiler. Değerli kardeşlerim, biz sizi sevmeyeceğiz, size muhabbet beslemeyeceğiz de kimi seveceğiz, kime muhabbet besleyeceğiz.

Pakistan halkının, Kurtuluş Savaşı’mız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur, o olacaktır. Dün Çanakkale, bugün Keşmir, hiçbir farkı yok.

Türkiye’nin 74. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Keşmir’e sahip çıkarak bu meseledeki hassasiyetini bir defa daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Keşmir meselesi, çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Böyle bir çözüm tüm tarafların menfaatlerine hizmet edecektir. Türkiye, Keşmir meselesinde adaletin, barışın, diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Pakistan İş Forumu’ndaki konuşmasında ise Türkiye’nin Pakistan’daki doğrudan yatırımlarının 500 milyon doları bulduğunu kaydetti. Erdoğan “Toplam nüfusları 300 milyonu bulan Türkiye ile Pakistan’ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalmasını açıkçası ülkelerimize yakıştıramıyorum. Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye’nin yatırım potansiyeline inanan ve Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır” dedi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN:

Türkiye-Pakistan İş ve Yatırım Forumu’nda konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Erdoğan’ın Pakistan Parlamentosunda yaptığı konuşmayı hatırlatarak “Eminim ki, Erdoğan Pakistan’da gelecek seçimleri kazanabilir. Ben hükûmet sıralarının masalara vurduğunu gördüm ama hem muhalefetin hem hükûmetin aynı anda masalara (alkış amacıyla) vurduğunu ilk defa gördüm” diye konuştu. Han, Meclis’teki görüntünün, Pakistan’da Erdoğan’a duyulan sevginin bir göstergesi olduğunun altını çizerek “Hangi siyasi görüşten olursa olsun Pakistan halkı, sizi Müslüman dünyasında yaşanan her şey için sesini yükselten lider olarak görüyor” ifadesini kullandı.