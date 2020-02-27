Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik'in sözlerinden satır başları şöyle:

3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampımızı yapacağız. İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır.

Gelişmeler milli güvenliğin önemini gösteriyor. Rejimin saldırıları sonrası 1 milyon kişi hareketlendi.

Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir.

28 Şubat'ın yıldönümü. En utanç verici tarihlerden birisi. Büyük bir neslin önemli kısmının hayatının çalındığı bir dönem. Her 28 Şubat döneminde bu utanç verici tarih hatırlanacak.

Her türlü vesayet girişimi milletimize düşmandır. Yüce Meclis'i hedef alan her türlü girişim milletimizin düşmanıdır.