Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya özen gösterdiğine işaret eden Bahçeli “Hiçbir ihmale, hiçbir gevşekliğe, hiçbir duyarsızlığa müsaade edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı süreci müessir ve müspet ölçüde yönetmiş, kamuoyu doğru zamanda isabetle bilgilendirilmiştir. Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiştir. Hükûmet, tarihî nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır. İnsanı yaşatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir” değerlendirmesinde bulundu.