Türkiye’nin hastalık ortaya çıkar çıkmaz engelleyici tedbirleri sıkı bir şekilde almaya özen gösterdiğine işaret eden Bahçeli “Hiçbir ihmale, hiçbir gevşekliğe, hiçbir duyarsızlığa müsaade edilmemiştir. Sağlık Bakanlığı süreci müessir ve müspet ölçüde yönetmiş, kamuoyu doğru zamanda isabetle bilgilendirilmiştir. Devlet tüm kurum ve kurullarıyla seferber edilmiştir. Hükûmet, tarihî nitelikli görevini muvaffakiyetle yerine getirmiştir. Ülkemiz açısından önemli olan virüs kuşatmasını birlik ve beraberlik şuuruyla göğüslemek, doğabilecek hasar ve zararları kademe kademe azaltmaktır. İnsanı yaşatarak devlet ve millet bekamız muhafaza edilecektir” değerlendirmesinde bulundu.
MHP Lideri Bahçeli: Tedbir paketini yürekten destekliyoruz
20.03.2020 - 04:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 04:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hükûmetin açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi’ni, parti olarak yürekten desteklediklerini belirterek, “Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik neticelerini olabilecek en az düzeye çekilebilmek için açıklanan 21 maddelik tedbir paketi hayırlı bir adım, çok yararlı bir gelişmedir.” ifadesini kullandı.
Etiketler : devlet bahçeli,destek paketi,
689392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/689392.aspx
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