Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı video mesajla vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Müsterih olun” dedi ve ekledi: Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kesinlikle sokağa çıkmamalı. Gerek sağlık noktasında gerekse sağlık dışındaki bütün ürünler elimizde mevcuttur. Olumsuzluk kampanyası meydana getirmek isteyenlere inanmayınız.

GIDA ÜRÜNLERİNDE SIKINTI YOK

Erdoğan ayrıca gıda ürünlerinde herhangi bir stok probleminin olmadığı ifade etti. Cumhurbaşkanı, yayınladığı sesli mesajında ise benzer çağrılarını yeniledi: Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmî kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkânlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.

KANDİL MESAJI

Erdoğan, Mirac Kandili mesajında da, “Miraç gecesi vesilesiyle yaşadığımız bu zorlu sürecin bir an evvel son bulmasını, tüm insanlığın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.