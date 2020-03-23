Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, korona virüsle mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü
23.03.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 - 21:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : erdoğan,
690467 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/690467.aspx
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