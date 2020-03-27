Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) gündemiyle yapıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’nden katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, son derece sancılı bir dönemden geçildiğini belirterek şu mesajları verdi:

“Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi, salgınla ilgili aldığımız tedbirlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.

Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin paylaşılması gerekiyor. Koronavirüs salgını G20’nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz.”

Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride de, “Bu pandemi ile mücadele şeffaf, güçlü, koordineli, dayanışma ruhu içerisinde ve büyük çapı bir küresel eylemi gerektiriyor. Koronavirüs ile mücadele konusunda cesur ve geniş çaplı mali destekler vermeye devam edeceğiz” denildi.