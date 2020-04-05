Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün parti kurmaylarıyla bir araya geldiği MYK toplantısının ana gündem maddesi koronavirüs salgını oldu. Erdoğan, yeni önlemlerin virüsün yayılımını azaltmak için alındığını belirterek, “Kontrolü elden bırakmayacağız. Biz bugüne kadar pek çok sorunu aştık. Aştığımız sorunlar bundan hafif değildi. Allah’ın izniyle en hatasız şekilde bunu da atlatacağız” şeklinde konuştu.

BİRÇOK SORUNU AŞTIK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferans üzerinden yapılan MYK toplantısında tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına ilişkin önemli mesajlar verdi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Avrupa’dan çok daha iyi durumda olduğumuzun altını çizerek “Çok yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız. Dikkatli olmamızda fayda var. En önemli konu virüsün yayılımını yavaşlatmak. Kontrolü elden bırakmayacağız. Bu sorunun üstesinden milletimizin ve devletimizin gücüyle aşacağımıza şüphem yok. Biz bugüne kadar pek çok sorunu aştık. Aştığımız sorunlar bundan hafif değildi. Allah’ın izniyle en hatasız şekilde bunu da atlatacağız” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE PSİKOLOJİK REHBER

Toplantıda 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağı getirilmesi konusunda da konuşan Erdoğan “Gençlerimizi ve çocuklarımızı da kontrol altına tutmalıyız. Ancak, gençlerimiz şimdi sokağa çıkamayacağı için onlara psikolojik destek boyutu da önemli” dedi. Millî Eğitim Bakanlığının gençler için hazırladığı psikolojik rehberlik çalışmasının hatırlatılması üzerine Erdoğan’ın bu uygulamadan herkesin haberi olması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Erdoğan’ın psikolojik destek anlamında Genel Merkez’in, belediyelerin ve diğer kurumların da çalışmalar yapması talimatını verdiği belirtildi.

MASKE AZALTACAK

Toplantıda maske kullanımı da masaya yatırıldı. Edinilen bilgiye göre, MYK üyeleri ve katılımcılar, maske kullanımının tedbirler açısından önemi olduğu, bu sayede yayılımın azalacağı görüşünü dile getirdi. Erdoğan’ın “Vatandaşımız sabretsin, bu tedbirlere uyarlarsa yayılımın azalacağına inanıyorum” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.