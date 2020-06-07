Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milletin hayır duasını alacak eserler bırakmanın nasip işi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Ülkemizi kavgada, döğüşte, polemikte, küçük hesaplarda değil, hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşımış olmayı en önemli başarımız olarak görüyoruz. Bu büyük değişimi kavrayamadığı için hâlâ hizmet, eser, proje siyaseti ile değil, milletin ortak değerlerini istismar ile ayakta kalmaya çalışanları tebessüm ile seyrediyoruz." dedi.

Yusufeli Barajı Üç Milyonuncu Beton Dökümü Töreni’ne video-konferans sistemi ile bağlanan Erdoğan "Dünya koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz, her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Görüldüğü gibi salgın dönemini sağlıkta, gıda ve temizlik ürünleri tedarikinde, kamu düzeninde başarıyla yöneten Türkiye, kutlu yürüyüşüne de asla ara vermemiştir. Planlanan normalleşme takvimini sağlık ve ülkenin önceliklerinden taviz vermeden dengeli bir şekilde adım adım hayata geçirilmektedir" dedi.

Ekonominin çarklarının yeniden tam güç dönmeye başladığını dile getiren Erdoğan "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de işte cumartesi pazar günlerini de şu anda artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik ve vatandaşlarımızın rahatlıkla artık sokağa çıkabilmelerinin yolunu da açtık. Ama maske, mesafe ve temizlik... Buna çok dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki normalleşme adımlarına uygun şekilde ihracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler beklediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz. Geleceğimize ümitle bakmamız için pek çok sebebimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Bizim büyüklüğümüz nüfusumuzun çokluğundan, ekonomimizin rakamlarından, silahlarımızın menzilinden, şehirlerimizin şatafatından ibaret asla değildir ve olmayacaktır. Türkiye, sanayisi, teknolojisi, tarımı, ticareti, hizmet altyapısı yanında asıl insani duruşuyla büyük bir devlet olduğunu salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir, göstermeyi de sürdürecektir. En önemli gücümüz olan birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe Allah'ın izniyle bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz.

Yusufeli Barajı’nın bir iftihar projesi olduğunu kaydeden Erdoğan "Bugün üç milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruz. Barajımız toplamda 275 metreyi bulacak metresi ile 100 katlı bir binanın yüksekliğine eşdeğerdir. Yusufeli Barajı’nın tutacağı suların kontrollü salınımı ile havza üzerindeki diğer barajların elektrik üretimi de yüzde 10 artacaktır. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi’ni taşkınlardan koruyacaktır. Baraj ile birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve elbette yeni Yusufeli ilçemizde inşası devam ediyor. Bir başka ifade ile burada yepyeni bir hayat alanı kuruluyor” ifadelerini kullandı.

YUSUFELİ BARAJI, EKONOMİYE 1,5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı Üç Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ve Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni’ne video-konferans sistemi ile bağlandı. Yusufeli Barajı’nın ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlayacağını açıklayan Erdoğan "Barajımız toplamda 275 metreyi bulacak metresi ile 100 katlı bir binanın yüksekliğine eş değerdir" dedi.