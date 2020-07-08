Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Başbakan Boris Johnson ile Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından İngiltere temaslarına dair ve İngiltere Başbakanı Johnson ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın daveti üzerine İngiltere'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Dominic Raab ile yemek yemeden önce Büyükelçilik'te Dostluk Grubu Başkanı Jeffrey Donaldson ile görüştüm ve Dominic Raab ile bir çalışma yemeğinde bir araya geldik. Covid-19 sürecinde iş birliğimiz Covid-19 sonrasında da yine Covid ile ilgili, sağlıkla ilgili nasıl sürdürebiliriz, serbest ticaret anlaşmasını müzakere ediyoruz. Onu ne zaman imzalayacağız, yine ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştireceğiz, Brexit sonrasında ilişkilerimizi hangi alanlarda daha iyi geliştirebiliriz. Turizmden sağlık turizmine kadar birçok savunma sanayindeki iş birliğimize kadar birçok konuyu birlikte değerlendirdik" dedi.

"Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini değişik boyutlarıyla ele aldık"

Bakan Çavuşoğlu, "Diğer taraftan tabi Libya’yı, Suriye’yi, diğer bölgesel konuları birlikte birlikte ele alma imkanımız oldu. Bundan sonra yine Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton ile de bir araya geldik. Avrupa Birliği ilişkileri, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerini değişik boyutlarıyla ele aldık" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Kendisini gayet iyi gördük, sağlık gördük ve Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Aynı şekilde kendisini Türkiye’ye davetini yineledik ve bebeği için tebrik ettik" dedi.

Çavuşoğlu, "Tatlı Dil Forumu'nu Mart’ta ya da Mayıs’ta gelecek sene gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız, eğer Boris gelirse birlikte eş başkan yapacaklar. Yine seyahati konuştuk, turizmi konuştuk ve sağlıkla ilgili iş birliği dahil birçok, biraz önce bahsettiğim konulara da kısa kısa değinerek görüş alışverişinde bulunduk. Faydalı oldu" ifadelerini kullandı.

Brexit sonrası ilişkiler

Bakan Çavuşoğlu İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışına yönelik, "Şimdi Brexit sonrası biliyorsunuz bu serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var. Bir de Ankara Anlaşmasından dolayı burada yaşayan vatandaşlarımızın ve ailelerinin ya da iş kuranların da etkilenmemesi için yine ticari konuların dışında bir müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Ayrıca Brexit sonrası Birleşik Krallık'ın zaten NATO müttefikiyiz ama ekonomik ilişkiler ve diğer alanlarda da zaten ilk başından bu yana arayışlar içinde olduğunu siz de biliyorsunuz. Biz de zaten Birleşik Krallıkla ilişkilerimizi her zaman daha da ileriye götürme konusunda kararlıydık" diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bu süreçte birçok alanda ilişkilerimizi nasıl geliştirebiliriz, bunu konuştuk. Yani Birleşik Krallık Avrupa Birliğinden ayrılsa da Avrupa kıtasının en önemli parçası olmaya devam edecek. Dolayısıyla daha sonraki süreçte, biraz önce söylediğim konularda ticaretimiz ve buradaki insanlarımızın statüsünün zarar görmemesi için atılacak adımlar var. Ama onun da ötesinde gelecekteki hedeflerimize birlikte nasıl gidebiliriz bunları konuştuk" dedi.

"Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz"

Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Libya konusunda da ele alındığını ifade ederek, "Birleşik Krallık da biz de Türkiye olarak da en iyi çözümün hatta tek çözümün siyasi çözüm olduğunu düşünüyoruz ve bundan sonra ve Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bu siyasi sürece hız vermemiz lazım" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Ama tabii ki Serrac hükümetinin, meşru hükümetin de ateşkes ile ilgili, ateşkesin kalıcı olmasıyla ilgili şartları ve tereddütleri var. Onların da yerine getirilmesi lazım. Artık bir daha bu ateşkesin ihlal edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Libya’nın birliği ve toprak bütünlüğü konusunda zaten Birleşik Krallıkla da bir görüş ayrılığımız yok"

Çavuşoğlu, "Bunların modaliteleri nedir, o konuda bazı Libya ziyaretimiz de oldu biliyorsunuz hem bizim hem de daha sonra Savunma Bakanımızın. Bu konularda bilgi verdik ama siyasi çözüm ve Libya’nın birliği ve toprak bütünlüğü konusunda zaten Birleşik Krallıkla da bir görüş ayrılığımız yok" şeklinde konuştu.

Manchester'da başkonsolosluk müjdesi

Bakan Çavuşoğlu, "Bu arada size güzel bir haberi, burada yaşayan vatandaşlarımız için paylaşmak isterim. İnşaallah Manchester'da da bir başkonsolosluk açacağız. Vatandaşlarımıza yerinde kaliteli hizmet vermek için misyon sayımızı her yerde olduğu gibi burada, Birleşik Krallık’ta da arttıracağız" ifadelerini kullandı.