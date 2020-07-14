Bakan Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var"
Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'nin Ayasofya açıklamasına tepki
14.07.2020 - 14:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu: "(AB'nin Ayasofya açıklaması) Kınama sözünü reddediyoruz. İspanya’da da cami olarak inşa edilmiş kiliseye çevrilmiş eserler var"
Kaynak: AA
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,Ayasofya,AB,
717952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/717952.aspx
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