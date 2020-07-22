Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışlarımızda, doğrudan milletimizin iradesiyle hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Diğer tüm değişimler, ya savaş şartlarında ya da olağanüstü dönemlerde gerçekleşmiştir" dedi.

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha etkin, daha hızlı ve daha kapsamlı refleksler verebilme imkânına kavuştuğunu kaydetti.

"BİZ YAPTIK OLDU" DEMEDİK

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte ülkenin yönetim yapısında köklü değişikliklere gidildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Tabii bu yönetim sistemi, gerek ve ihtiyaç duyulduğunda her türlü değişikliğin süratle yapılabilmesine imkân sağlayan dinamik bir sistemdir. Hayatımızın hiçbir döneminde olmadığı gibi şimdi de 'Biz yaptık öyleyse en doğrusu budur' gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır. Nitekim bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile pek çok yapısal değişikliği hayata geçirdik. Kabinede ve üst düzey bürokraside, ihtiyaç hasıl olduğunda yeni isimlere görev vermekten asla çekinmedik. Bundan sonra da reform, icraat ve değişim temelli bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

LİBYA’DA GERİ ADIM YOK

Türkiye'nin, geçmişinde sömürge ve katliam lekesi olmayan nadir devletlerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Bu gururla kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Libya'da, yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükûmetine destek veriyoruz. Trablus'u tehdit eden darbecileri gerileterek Libya halkının güvenliğini temin ettik" dedi. Libya'ya asker gönderip Hafter'i kurtarmak planı yapan Mısır'a da seslenen Erdoğan, "Gelişmeleri izliyoruz, kimse heveslenmesin, prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İKİ YILIN MUHASEBESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yılda neler yaptıklarını özetle şöyle anlattı: n Çıkardığımız 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile milletimize kesintisiz hizmet sunduk.

* PKK'ya yönelik 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik, 2 bin 354 teröristi etkisiz hâle getirdik.

* FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon yaptık.

* İlk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık.

* Haziran ayında tarihî bir rekorla, 200 binden fazla ailemizin ev sahibi olmasına imkân sağladık.

* 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımızı 2019'da 5 katına çıkararak 180,8 milyar dolara ulaştırdık.

* 5 bin 344'ü hâkim ve savcı olmak üzere, adalete 24 bin 64 yeni personel aldık.

* Salgın döneminde 136 ülke ve dört uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini karşıladık.

* 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız bugün 1 milyon 101 bini geçti.

* 23 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

* 5 milyon vatandaşımıza, kentsel dönüşüm çalışmaları için 14,7 milyar lira destek sağladık.

* Tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık