Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

80 kişilik anahtar liste yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu’ndaki (MYK) 18 genel başkanı yardımcısını anahtar listeye almasına rağmen Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Ahmet Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya delegelerden çizik yedi ve PM’ye giremedi. Bir başka Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise ilk 52 kişinin arasına girmeyi başardı ancak parti tüzüğü gereği uygulanan cinsiyet kotasıyla liste dışı kaldı. Böylelikle bu dört ismin genel başkan yardımcılığı görevleri sona erdi.

Tuncay Özkan, bir önceki kurultayda Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye girmişti. Bu defa Kılıçdaroğlu’nun listesinde bulunmasına rağmen PM’ye giremedi. Özkan’ın liste dışı kalmasında en büyük etkenin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi delegelerinin çalışması olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, aralarında Eren Erdem’in de bulunduğu mevcut 25 PM üyesini liste dışı bıraktı. "FETÖ'ye yardım" suçlamasıyla cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan Eren Erdem, Kılıçdaroğlu’nun 80 kişilik anahtar listesini delerek PM’ye girdi. Kılıçdaroğlu’na karşı muhalif kimlikleri ile tanınan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, eski milletvekilleri Müslim Sarı, Gökhan Günaydın ve Gaye Usluer de Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek, PM’ye girmeyi başardı. CHP’den ihraç edilen, ardından tekrar partiye dönmesine karar verilen Aylin Nazlıaka da anahtar listeyi delip PM’ye giren isimler arasında yer aldı. Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde Muharrem İnce’ye yakın isimlere yer vermezken, bu isimler arasında Gaye Usluer, Aylin Nazlıaka ve Eren Erdem listeyi delerek PM’ye girebildi. İlhan Cihaner ile birlikte hareket eden ancak daha sonra "Gelecek için Biz" grubundan ayrılan Selin Sayek Böke de yeniden PM üyesi oldu.

BAŞÖRTÜLÜ İSİM PM’DE

CHP PM seçimlerinde bir ilk de yaşandı. İlk defa başörtülü bir isim PM’ye girdi. 27 yaşındaki Avukat Sevgi Kılıç, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde aday gösterildi. Kılıç, 365 oyla PM’de yerini aldı. Haber Merkezi