Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Her ne kadar resmî olarak ilan edilen bir ateşkes olmasa da sahada bir sükûnet var. Şimdi halk hizmet bekliyor. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel ihtiyaçların karşılanması lazım” ifadelerini kullanan Bakan Çavuşoğlu “Sahada sükûnet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var. Bunun üstesinden gelmek için bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. Sirte ve Cufra’daki durumla alakalı açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu “Ulusal Mutabakat Hükûmeti, kalıcı bir ateşkes için buraların kendilerine verilmesini istiyor. 2015 anlaşması imzalanırken iki tarafın nerede olduğunu belirleyen bir hat vardı. O hatlara dönülmesini istiyor. Hafter, hâlen siyasi çözüme inanmıyor. Dolayısıyla her an gerek Misrata’ya gerekse Trablus’a saldırabilir. Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin bu meşru endişesini herkesin anlaması gerekiyor” dedi.

MALTA’DAN LİBYA’YA DESTEK

Daha sonra Malta’ya geçerek resmî temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Malta hükûmetiyle Libya konusunu görüştü. Görüşmenin ardından yayımlanan ortak açıklamada, "Malta ve Türkiye, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti’nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askerî bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladılar" denildi.

BU SÖZDE ANLAŞMA BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR

Mısır ile Yunanistan, sözde “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını” Kahire’de imzaladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri söz konusu anlaşmanın, “Yunanistan ile ekonomik işbirliği konusunda yeni ufuklar açtığını” belirtirken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, anlaşmanın "meşru olduğunu" iddia etti.

Sözde anlaşmaya Ankara’nın tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi. Sözde sınırlandırılan alanın, Birleşmiş Milletler’e (BM) de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur."