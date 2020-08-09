Henüz parti kurma aşamasında olmadığını kaydeden İnce, halkla bütünleşeceğini belirterek “Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum" dedi. Bunun bir halk hareketi olacağını belirten İnce “Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum” ifadelerini kullandı.
Muharrem İnce: Hedefim yüzde 51'le Cumhurbaşkanlığı
09.08.2020 - 03:22 | Son Güncelleme: 09.08.2020 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’den ayrılıp yeni parti kurma arafesinde olduğu iddia edilen Muharrem İnce, ana hedefinin Cumhurbaşkanlığı olduğunu açıkladı.
Etiketler : muharrem ince,muharrem ince parti,
723750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/723750.aspx
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