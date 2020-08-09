Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Henüz parti kurma aşamasında olmadığını kaydeden İnce, halkla bütünleşeceğini belirterek “Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım. Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum" dedi. Bunun bir halk hareketi olacağını belirten İnce “Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum” ifadelerini kullandı.