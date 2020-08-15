Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sonrası Yunanistan'a sert tepki geldi. Çelik, "Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

HUKUKSUZLUK VE ŞIMARIKLIKTAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR

Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka birşey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır. Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu" hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.

#Mavivatan'da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi #mavivatan'ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye'ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta.