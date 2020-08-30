Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezinde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, “Türkiye’yi küresel bir üretim ve teknoloji merkezi hâline dönüştürmekte kararlıyız” dedi.

Ataşehir’deki 40 yeni fabrikanın toplu açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada “Kendi alanında dünyada tek olan MESS teknoloji merkezini ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu merkezle inşallah çığır açacağız. Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum. Covid-19 salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Hem özel sektörümüz hem de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor" dedi.

TARİHÎ ADIM ATIYORUZ

"Tarihî adım" dediği projeden bahseden ve sözlerine "Birileri istemese de Türkiye'yi küresel bir üretim üssü hâline getirmekte kararlıyız" şeklinde devam eden Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi: Esnafımızı, sanayicimizi, çiftçimizi, işçimizi yüksek faiz yükünün altında asla ezdirmedik. İyi çalışılmış özgün ve öncü teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Eğer salgın döneminde hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmediysek işte bu güçlü üretim altyapısı sayesindedir. Dünyanın en zengin ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı günlerde biz yerli solunum cihazını üretim bandından indirmeye başardık. Bu program kapsamında, ülkemiz için kritik öneme sahip ürünleri tespit ettik. Ayrıca robotik, ileri malzemeler, çip teknolojisi, elektrikli ve insansız ulaşım sistemleri gibi konularda iddiaları ortaya koyduk. Programımızın ilk çağrısını, sanayi için stratejik öneme sahip makine sektörüne yapmıştık. Sektöre seviye atlatacak 10 projenin desteğini tamamladık. Projelerin AR-GE'sini TÜBİTAK, yatırım harcamalarını KOSGEB finanse ederken, bakanlığımız da devlet desteklerini verecek. Bugün aynı zamanda farklı sektörlerde 40 fabrikanın açılışını yapıyoruz. 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam oluşturan şirketlerimizin her birini tebrik ediyorum.