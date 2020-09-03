Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnce’nin disiplin suçuyla ihracını isteyen 48 yıllık üye Niyazi Şahin “13 Ağustos'ta ulusal basına yaptığı açıklamadan dolayı dilekçe verdim. Burası bakkal dükkânı değil. Partinin tüzüğü, yönetmeliği var. Kimden izin almış da açıklama yapma gereği duymuş? Partiye zarar veriyor. Disiplin suçu işlediğinden disiplin kuruluna sevki için dilekçe verdim. Önümüzdeki günlerde değerlendirilir. Nereye istiyorsa oraya gitsin. Muharrem Bey’e oy da verdim, senelerce birlikte çalıştık. Böyle devam ederse ihraç edilmesi gerekir” dedi.