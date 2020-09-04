Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2023 seçimlerinde yeniden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen İnce’nin, parti yönetiminin buna sıcak bakmaması durumunda iki yol izleyeceği belirtiliyor. İnce'nin ilk hedefinin kendisini CHP’nin Cumhurbaşkanı aday yaptırmak olduğu, eğer bu gerçekleşmezse 100 bin imza toplayıp ya bağımsız olarak ya da Memleket Hareketi’ni partileştirip Genel Başkanı olarak seçime girebileceği ifade ediliyor. CHP yönetimi, Muharrem İnce’nin atacağı adımları dikkati bir şekilde izlerken, İnce’nin partisinden ihraç edilip edilmeyeceği, yapacağı açıklamaların seyrine göre belli olacak. CHP’de şimdiden İnce’nin ‘parti suçu’ işlediği ve ‘CHP’yi yıprattığı’ gerekçesiyle disipline sevk edilmesi ya da ihracı yönünde hareketlenmeler olduğu belirtiliyor. Bu arada, Muharrem İnce’nin Sivas programı kapsamında ziyaret edeceği Banaz köyünün Covid-19 tedbirleri nedeniyle karantinaya alındığı duyuruldu. ­Haber Merkezi