Erdoğan mesajında şunları kaydetti: Ertuğrul Gazi'nin yiğitliği, bilgeliği ve ileri görüşlülüğünün, kadim medeniyetimizin sağlam temeller üzerinde yükselmesinde payı büyüktür. Ertuğrul Gazi'nin öğütlerini rehber edinen oğlu Osman Gazi ve onların izinden giden Osmanlı Devleti yöneticileri ulaştıkları her yerde eşitlik, adalet ve hoşgörüye dayalı bir düzeni hakim kılmışlardır. Kökü mazide, gözü atide bir geleneğin temsilcileri olarak bizler de Anadolu'yu ilelebet vatan ve yurt olarak muhafaza etme davasına sahip çıkmayı, ecdadın mirası üzerinde inşa edilen bu ülkeyi barış ve esenlik içinde daha da geliştirmeyi ve güçlendirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimize ulaşmak için daha da güçleneceğiz
12.09.2020 - 06:00 | Son Güncelleme: 12.09.2020 - 06:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 739. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla yayımladığı mesajında, temelleri Söğüt'te atılan, asırlar boyunca üç kıta, yedi iklime adaletle hükmeden bir medeniyete sahip olmanın iftihar vesilesi olduğunu vurguladı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,
731246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/731246.aspx
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