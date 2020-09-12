Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Akar, Türkiye’nin bölgede barış ve istikrardan yana olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Eski şablonlarla, formüllerle, modellerle günümüzün problemlerini çözmeye çalışmak çok yanlış bir davranış olacaktır. Kimse bunu denemesin. Bu köprünün altından çok sular aktı, eski çamlar bardak oldu. Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklardır. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar. (Macron'un sözleri) Dünya ve kendi kamuoyu önünde politik iflaslarını örtbas etmek isteyen kifayetsiz muhterisler çeşitli eylemlere girişiyor, söylemlerde bulunuyorlar. Hadlerini ve boylarını aşarak birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur."