Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü
15.09.2020 - 22:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA / AA
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732123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/732123.aspx
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