Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis için verdiği yemekte “Türkiye’nin illegal eylemleri Ege ve Doğu Akdeniz’de benzeri görülmemiş gerilimlere sebep oldu. Türkiye’nin kazanımlarını kabul etmeyeceğiz. Ortak hedefimiz Kıbrıs’ta Türk işgaline engel olmak. Barış istiyorsak savaşa hazır olmalıyız” diye konuştu. Sakelaropulu'nun bu küstah sözlerine cevap, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. “Türkiye, Kıbrıs’ta işgali engelleyen ülkedir” diyen Oktay, Yunanistan’ın kirli geçmişini hatırlatarak, şunları söyledi: Irkçı ve faşist hayaller uğruna 1959-60 antlaşmalarıyla kurulan Kıbrıs'taki ortaklık devletini yıkan ülke; Yunanistan'dır. 15 Temmuz 1974’te ‘Albaylar Cuntası’nın maşası Nikos Sampson’u Ada’ya yollayıp darbe yaptıran, üstüne 'Helen Cumhuriyeti' ilan ettiren ve ırkçı bir yaklaşımla Kıbrıs Türk halkını yok etmek, siyasi iradesini ortadan kaldırmak için her türlü silahlı saldırıyı destekleyen; Yunanistan’dır. Türkiye Kıbrıs'ta işgalci değil, tam aksine, işgal ve ilhak girişimini engelleyen ülkedir. Kıbrıs meselesinin çözümü; Yunanistan'ın Megalo İdea'sından vazgeçerek, realiteye dönmesine bağlıdır. Durum böyleyken Yunan Cumhurbaşkanı’nın söyledikleri komik ve nafile bir propaganda çabası ve provokasyondur.