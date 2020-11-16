Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu için "FETÖ'cü" dediği ve parti yönetimini sert dille eleştirdiği için disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi. Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiği açıklandı.

Özdağ, İYİ Parti'nin, HDP, CHP ve Saadet Partisiyle 2018'de anayasa çalışması yaptığını duyurmuş ve partileri karıştırmıştı.

Özdağ'ın kararı mahkemeye götüreceği ve elindeki belgeleri paylaşacağını söylediği öğrenildi.