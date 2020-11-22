Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"Demokrasimiz bedeli ödenmiş ve hakedilmiş bir demokrasidir. Milletimiz, iradesinin kimse tarafından gaspedilemeyeceğini demokrasi tarihine silinmeyecek şekilde yazmıştır. CHP’li Ünal Çeviköz’ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı “ithalat demokrasisi” olan bir anlayış bu.

Demokrasi anlayışı “ithalat demokrasisi” olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye’de son kullanma tarihi geçmiş vesayet anlayışları ise “vesayet ihracatı”na geçmiş gözüküyor.

Demokrasimizin banisi ve hamisi millet iradesidir. Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere “siyasi arzuhal” yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır. Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey.

CHP’li Çeviköz, Türkiye'nin güvenliği ve vatan savunması için aldığımız S-400'leri iptal edeceklerine dair Amerikan yönetimine açık çek veriyor. Türkiye’nin güvenliği ve vatan savunması ticaret konusu değildir. Bu konuda siyasi pazarlık asla kabul edilemez."