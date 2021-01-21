Bugüne kadar 48 ile giderek halkla buluşan İnce'nin yanında, partisini kurduktan sonra CHP'li bazı isimlerin de yer alacağı ileri sürülüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hayırlı olsun diyeceğiz" dedi.
İnce 'Memleket Partisi' kuracak
21.01.2021 - 04:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 04:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi"nin önümüzdeki aylarda "Memleket Partisi" adı altında siyasi faaliyetlerine başlaması bekleniyor.
Etiketler : Muharrem İnce,
761459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/761459.aspx
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