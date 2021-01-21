Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar 48 ile giderek halkla buluşan İnce'nin yanında, partisini kurduktan sonra CHP'li bazı isimlerin de yer alacağı ileri sürülüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Hayırlı olsun diyeceğiz" dedi.