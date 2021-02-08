Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, 9-11 Şubat 2021 tarihlerinde Kuveyt, Umman ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey zevatla temaslarda bulunacak.

Açıklamada, "Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir" denildi.