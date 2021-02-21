Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulunan Şenocak “24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için Durmak Yok Yola Devam!'' ifadelerini kullandı.



KABAKTEPE DÖNEMİ

İstanbul’da Bayram Şenocak’ın yerine AK Parti İl Başkanı, Osman Nuri Kabaktepe olduğu öne sürüldü.



Osman Nuri Kabaktepe kimdir?

Yazar, STK yöneticisi ve siyasetçi olan Kabaktepe, 1 Aralık1970’te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fatsa İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde çeşitli görevler üstlendi. Kurucu başkanı da olduğu Saadet Partisi İstanbul il yönetimi ve partinin Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde SP’den Fatsa belediye başkan adayı oldu, seçilemedi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Eski Genel Başkanı. İlim Yayma Cemiyeti denetim kurulu üyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) yüksek istişare kurulu üyesi, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği genel başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2016 yılında Maarif Vakfı yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kabaktepe, evli ve 2 çocuk babası.