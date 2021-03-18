Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aylar öncesinden gündeme getirerek çağrıda bulunduğu, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılmasına yönelik adım dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından atıldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin ‘kapatılması’ talebiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı. ‘HDP terör örgütü ile birlikte hareket ediyor’ tespitlerinin yer aldığı iddianame, Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin tarafından yapılan yazılı açıklamada, siyasi partilerin faaliyetlerini Anayasa ve kanun hükümleri çerçevesinde sürdürmeleri gerektiğinin düzenlendiği belirtildi.

KINAMADILAR BİLE

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti: “Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, terörün kınanmamasını dahi siyasi partilerin kapatılması için yeterli bir gerekçe olarak kabul etmiştir. Siyasi parti yönetici ve üyeleri demokratik ilkeler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeli, terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı olmamalı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamamalıdır. Bu bağlamda, Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından, adı geçen siyasi partinin kapatılması Anayasa Mahkemesinden talep edilmiştir."

HAZİNE YARDIMI KESİLSİN

609 sayfadan oluşan iddianamede, en önemli delil olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen Kobani eylemlerine ilişkin iddianamede yer alan detaylar gösteriliyor. HDP’nin PKK ile beraber nasıl hareket ettiği anlatılan iddianamede, “HDP, terörün odağı hâline geldi. PKK terör örgütü ile birlikte hareket ediyor” değerlendirmeleri yapılıyor. İddianamede, HDP’ye bugüne kadar ödenen hazine yardımına tedbir konulması, bu yardımın geri talep edilmesi ve bundan sonraki yardımların ise kesilmesi isteniyor. Ayrıca, partinin mal varlığına tedbir konulması da talep ediliyor.

HDP’liler terör sloganları attı

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunarak bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, Genel Kurul’da okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. HDP'nin milletvekili sayısı 56'dan 55'e indi. Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Kararın Meclis'te okunsa bile Genel Kurul'u terk etmeyeceğini söyleyen eski vekil, bütün ikazlara rağmen Meclis'ten ayrılmadı. HDP'li vekiller de Gergerlioğlu'na destek amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda eyleme başladı. Kürsü etrafında toplanan HDP'liler ellerindeki dövizlerle terör örgütleri PYD ve YPG lehine sloganlar attı. CHP'liler de gizli ortağı olan HDP'ye destek verdi. Genel Kurul’da 3.5 saat bekleyen Gergerlioğlu ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra salondan ayrılarak, partinin Meclisteki grup odasına geçti. Bu arada, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, bugün Merkez Yürütme Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdığı öğrenildi.