Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteğiyle 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin süresini 1 Temmuz tarihine kadar erteliyoruz.

Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler. İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum.

DEV TESİSİN AÇILIŞI

Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Eskilerin hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu sela diye ifade ettikleri gibi barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazırlıklı olmaktan geçiyor. Bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri yaşadık ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiştir.

Sultan 2. Abdulhamid döneminde yerli silah sanayi için atılan adımlar Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini atalete bırakmıştır. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer alıyoruz.

Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı harbiye Kurtuluş Savaşı yıllarında feedakar ustalarıyla cephaneler üretmiştir. Entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir.

Bugün de kurumumuz 5 56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silahları tek çatı altında üretebilen tek yapıdır. Mühimmat fabrikasında uçak bombalarıyla tank, OBÜS ve havan mühimmatları fişek fabrikasında her türlü tabanca ve fişek tüfeği üretimi yapılıyor. Ağır silah fabrikasında tank, OBÜS, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah tipleri üretimi gerçekleştiriliyor.

1 YIL İÇİNDE KURULDU

Bugün de RGX, CMX ve HMX tesisiyle modüler barut üretim hatlarını kurumumuza kazandırıyoruz. EZMA denen elektrikli zırhlı muharebe aracıyla Boran 105 taşınabilir OBÜS'ünü de kamuoyuna tanıtıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesisle Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor.

Ülkemiz uçak bombalarında, füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediliyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. Makine Kimya Endüstrisi kurumumuz verdiğimiz talimatla kollarını hemen sıvadı. 1 yıl içerisinde yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağlı olmayacağız. Ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.

Bu tesiste yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Teknoloji paylaşımı için milyonlarca dolar bedel isteyen bir sistem mühendislerimiz tarafından yüzde yüz yerli teknolojiyle çok kısa sürede üretildi. Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı.

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK HAMLE

Türkiye'nin askeri araçlarda, özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk. Uzaktan kumandayla insansız çalışabilen bu elektrikli zırhılı muharebe aracımız artık Silahlı Kuvvetlerimizin emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan, motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız tebrik ediyorum.

Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen sahra topunu 1860 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan BORAN OBÜS'ünü yaptılar. Bugün burada ayrıca yeni geliştirilen platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Makinalı tüfeğin ismindeki 57 A ibaresinin özel bir anlamı vardır.

Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşiyle şehit düşen 57. alayın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır.

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

2017 yılında şehit olan üsteğmenimiz Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan OZOK el bombası. Makina Kimya Endüstrisi kurumumuz bu projeyi aldı, geliştir ve üretmeye başladı. Hayata geçirilen bu projeler imalat-ı harbiye ruhunun günümüzdeki yansımalarıdır.

Savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Özellikle MDE sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki Makina ve Kimya Endüstrisi kurumumuzun süratle yenilenmesi gerekiyor. Ordumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dışa bağımlılıığı bitirecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Tamamlanan projelere yurt dışından ve yurt içinden gelen yoğun talep atılan her adımın, üretilen her ürünün karşılığı olduğunu gösteriyor. Aynı alanda çalışan özel sektör firmalarının önünü kesne değil, onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız.

Özellikle bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin geliştirilen hibrit sistem, zırhlı muharebe araçlarının, BORAN 105 taşınabilir OBÜS'ünün hayırlı olmasını diliyorum.