Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasının son bölümünde açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları

Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor.

6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor.

Geldiğimiz noktada durum, ürkütücü bir hal almış, Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşmüştür.