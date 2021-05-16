Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı.

İsrail saldırılarını sürdürüyor: Şehit sayısı 188'e yükseldi Gazze'den son dakika... İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 55’i çocuk, 33'ü kadın olmak üzere 188’e, yaralı sayısının ise bin 230’a yükseldiği açıklandı.

İSRAİL ZULMÜNE SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirtti.

Erdoğan, uluslararası camianın da İsrail’in saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurgulayarak, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde olmasının gerekli olduğunu ifade etti.