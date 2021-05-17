Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tüm Türkiye ile müjdeli haberi paylaşmak istiyorum" diyerek, PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli İstihbarat Başkanlığımız uzun süre yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediğini PKK'nın Suriye sorumlusu, Irak'ta gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiştir.PKK'nın silahlı kanadını yürütmüş, daha sonra Suriye kanadının başına geçmiştir. Gara operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesine emirleri verenlerden biri de budur. PKK-YPG'nin Irak'ta ve Suriye'de saklanan teröristlerin ele başlarını etkisiz hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir.

Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed’in etkisiz hale getirildiği MİT’in Irak’taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT’in Irak’taki yerel ağı, ayrıca Sofi Nurettin’in hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin’in öldürülmesi örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler.

Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesinin neden olduğu korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı.

Murat Karayılan'ın akıl hocasıydı

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Halef El Muhammed, 1995’te Van'ın Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti. 2009 yılında Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün askeri kanadı HPG’nin başına getirilen Halef El Muhammed, bu görevi sırasında kamu binaları ve yöneticilerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti. 2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod adlı Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Sofi Nurettin, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti. Halef El Muhammed, TSK tarafından Gara'da şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 Operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.