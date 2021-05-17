Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yürütülen kararlı mücadele sayesinde suç örgütlerini ülkenin ve milletin başına musallat olmaktan tamamen çıkardıklarını kaydeden Erdoğan, demokrasi ve hukuk dışı her araçtan medet umanların şimdi yeni arayışlara yöneldiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden’a tepki

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ile silah anlaşması imzalamasına tepki gösteren Erdoğan, “Bugün Biden’ın ciddi bir İsrail’e silah onayı ile ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok çok önemli 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu bu vesaire bunları konuşuyorlar. Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırı ile Gazze’ye saldıran ve yüzbinlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Bunu söylemeye bizleri mecbur ettiniz. Biz, bu konularda çok daha fazla duramayız, durmayacağız. ” dedi.

“Filistin’in hep yanında olduk”

“Filistin halkının intifada olarak adlandırılan İsrail saldırılarına karşı sivil itaatsizlik eylemleriyle kendini, evini, vatanını koruma mücadelesinin hep yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, “Sınırları hala belirsiz olan İsrail devleti, Siyonist hayaller peşinde koşan siyasetçilerin ve insanlığa karşı suç işlemeyi mubah sayan radikallerin elinde bir terör aygıtına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“Bunlar yavruları öldürecek kadar katil”

İsrail’in 2008’den itibaren Gazze’ye ve diğer Filistin hedeflerine yönelik saldırılarının uluslararası alanda yeterli karşılığı bulamadığını söyleyen Erdoğan, “ Bunlar yavruları öldürecek kadar katil. 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar bunlar katil. Kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar katil. Yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok. Siz savaş uçaklarınızla birlikte Gazze’ye bomba yağdırıyorsunuz. Acaba Gazze’nin savaş uçakları var mı? Siz de sayısızca. Onlarla vuruyorsunuz. Kiminle neyi aldatacaksınız” açıklamasında bulundu.

Avusturya’ya tepki

Avusturya’da Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekilmesine de tepki gösteren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeri geldiği zaman dost olarak bize hitap edenlere sesleniyorum ve şuanda onlara bir şeyi hatırlatıyorum. Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Böyle bir resmi makama bir terör devletinin bayrağını çekmek terörle izdüşümü bir hayat yaşamak demektir. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor. Aynı şekilde İsrail’in Kudüs’te ve Gazze’de yaptıklarına destek veren diğer ülkelerde çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır.”

Perşembe günü BM Genel Kurulu Filistin'e yönelik saldırıları görüşmek amacıyla toplanacak

Perşembe günü Türkiye’nin girişimleriyle toplanacak olan BM Genel Kurulunda sorunun çözümüne yönelik kayda değer bir adım atılmasını temenni eden Erdoğan, “İsrail’in bombaları ve kurşunları altında öldürülen, evleri başlarına yıkılan, yurtlarından atılmaya çalışılan insanlara hiç değilse denizlerdeki balıklar, göklerdeki kuşlar, ormanlardaki ağaçlar kadar hassasiyet gösterilmesini bekliyoruz. Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşturulması ve Filistin halkının saldırılardan korunması için atılacak uluslararası adımlar hususunda ihtiyaç duyulacak her türlü siyasi ve askeri desteği vereceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.