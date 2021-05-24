Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten gurur duyuyorum. Az önce tarım ve spor alanında imzalanan belgelerle birlikte işbirliğimizi daha da ileri taşıyacağız. Toplantıda ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele aldık. Türkiye ve Polonya arasındaki geniş iş imkanlarını istişare ettik. 2017'deki Polonya ziyaretimde ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara ulaştırmak gibi bir hedefimiz vardı. Bu hedef şuan 6.5 milyar dolar civarında. Bu hedefi bugün yaptığımız görüşmelerle 10 milyar hedefine ulaştırma kararlılığımızı gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'ya SİHA satışını 'Türkiye tarihinde bir ilk' diyerek duyurarak, "SİHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye SİHA satışı gerçekleştirecektir"

Bu yılın ilk çeyreği itibariyle 2 milyar doları aşmış bulunuyoruz. 10 milyar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülke içinde yer alıyoruz. SİHA'da dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizi NATO müttefikimiz Polonya ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Tarihte ilk kez Türkiye, NATO'da yer alan bir ülkeye SİHA satışı gerçekleştirecektir. Bugün turizm alanında imzalanan ortak bildiri 2 ülke arasında güvenli seyahati teşkil edecektir.

"F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz"

Türkiye ve Polonya NATO çerçevesinde güçlü ve dayanıklı bir duruş sergiliyor. NATO geliştirilmiş hava misyonu kapsamında F-16 uçaklarımızı yakında Polonya'ya göndereceğiz. Değerli dostum Duda'ya ziyareti ve dostluğumuz daha da güçlendirilmesi için sarf ettiği çabalar için teşekkür ediyorum.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda: En önemlisi turizm alanında imzaladığımız sözleşmedir

Çift taraflı anlaşmaların imzalanması çok önemlidir. Bu sözleşmeler gizli bilgiler, Milli Savunmada kullanılmasında, aynı zamanda milli savunmada kullanılan silahların satın alınmasında. Bence en önemli kesinlikle turizm alanında imzaladığımız sözleşmedir. Polonya'da bir sürü insan bir tatili hayal ediyor. 2020 yılında pandemiden dolayı tatillerini ertelediler. Bu sözleşme ile bu sene bu gerçekleşecek.

"Bizim ticaret işbirliğimiz kesinlikle hedeflediğimiz 10 milyar liraya ulaşacak"

Çok mutluyum çünkü milli savunma sektöründe ilişkilerimizin gelişmesinden bugün de NATO çehresinde işbirliklerimizin gelişmesinde. Tabi ki 10 milyar dolar ki ticaretten bahsetmiştik. Belki 10 milyara ulaşmadık ama pandemiye rağmen o işbirliğini arttırdık. Tabi bu da gelecek için önemli bir şey. Bizim ticaret işbirliğimiz kesinlikle hedeflediğimiz 10 milyar liraya ulaşacak. Bugünlerde bir sürü yatırım Polonya'daki piyasada gerçekleşiyor. Türk şirketleri için faaliyetlerini gerçekleştirebileceği büyük bir alan oluşturuyor. Türk şirketler nasıl başarılı bir şekilde çalışıyorsa gelecekte de aynı şekilde olacağına inanıyorum. Hatta Polonyalı şirketlerin de Türk piyasasına girip başarılarını gerçekleştireceklerdir.