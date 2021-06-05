Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan, MKYK üyelerine anayasa taslağının hazır olduğu bilgisini verdi. Taslağın önce Cumhur İttifakı, sonra da muhalefet ile paylaşılacağını aktaran Erdoğan “2023’ü yeni anayasa ile taçlandıracağız. Anayasayı halkla buluşturacağız” dedi.

“MÜSİLAJI İBB’YE BIRAKAMAYIZ”

Toplantının bir önemli maddesi de son aylarda Marmara Denizi’ni saran müsilaj (deniz salyası) oldu. Bu konu üzerinde yoğun bir çalışma yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bırakamayız, bizim de üzerinde durmamız lazım. Bu işi çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLAR DESTEKLENECEK”

Pandeminin seyri hakkında konuşan Erdoğan, aşıda hedefin 300 milyon doz olduğunu aktardı. Temmuzda tedbirlerin tekrar gözden geçirileceğini de vurguladı. Bu arada, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, bir sunum yaptı. Türkiye’nin pandemi döneminde başarılı bir süreç geçirdiğine dikkat çekerek, büyüme hızında dünyada Çin’den sonra 2’nci sırada olduğumuzu dile getirdi. Sunumda, faizi indirmek yerine, önemli olanın cari açığı kapatmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yatırımcıların işlerinin kolaylaşacağını ve bu konuda desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Yeni anayasada ‘adalet’ vurgusu Anayasanın 2’nci maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, adalet ve insan haklarına saygılı..." şeklinde yeniden düzenlenecek.

“KADINA ŞİDDET %30 AZALDI”

Toplantıda bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul Sözleşmesi’nden çekildikten sonra kadına şiddet olaylarında yüzde 30’luk bir düşüş olduğunu anlattı. Bakan Soylu “Kadına şiddetle mücadelede taviz vermeyeceğiz. ‘İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiniz, kadına şiddet olayları arttı’ gibi bir algı vardı. Kadına şiddetle mücadelemiz sözleşmeye bağlı kalamaz. Bununla mücadelemiz devam ediyor” diye konuştu.

Vatandaşlar yeni anayasa hazırlığına olumlu bakıyor Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmaları toplumda karşılık buldu. Areda Survey’in Şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre vatandaşların yüzde 62.2’si Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.