Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, bundan sonra da girmemeye kararlıyım” diyerek soruları geçiştirmeye çalışan Karamollaoğlu, “Bu açıklamalar, Oğuzhan Bey’i doğrudan doğruya bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz. Başka bir açıklamayı yapmayı da doğru bulmuyorum” dedi.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Asiltürk’le görüşmesinin erken seçimle ilgili olup olmadığına ilişkin bir başka soru üzerine de “Ben bunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum” karşılığını verdi.

Saadet Partisi "Suriye kasabı"nı anacak! İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Suriye'de binlerce masumun katledilmesinde parmağı bulunan Kasım Süleymani için anma programı tertipledi. 2 Ocak'ta çevrimiçi gerçekleştirilerek etkinliğin başlığına "Direniş yolu şehidi" denildi. Etkinlikte Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in de konuşma yapacağı ilan edildi. Bitmez'in etkinlikte yer alması tepkiyle karşılandı.