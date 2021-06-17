Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİ TERCİH ETMEK, TARİHİ BİR HATADIR"

Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek, tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar.

"EYLÜL-EKİM GİBİ BİZ DE KENDİ AŞIMIZI ÜRETMİŞ OLURUZ"

Yerli aşımızla ilgili çalışmalar da yoğun bir şekilde devam ediyor. Temenni ederim ki eylül, ekim gibi biz de kendi aşımızı üretmiş oluruz. Bizim de arzumuz en kısa zamanda maskeden de kurtulalım. Halkımız da bu konuda bir rahatlama sürecine girmiş olsun.

"BİZ F-35'TE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Biden'aTürkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin, dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık. Biz bütün haklarımızın takipçisi olacağız.

ABD'nin Afganistan’dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.

Ermenistan, güven artırıcı adımlar atmaya başlamalı. Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan’la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir.

ZENGEZUR KORİDORU

Rusya tarafında geciktirme niyeti olduğuna ihtimal vermiyorum. Tam aksine yardımcı bir hava içinde. Yakın zamanda Putin'le ikili görüşme yapacağız.

"KARŞIMIZA KİMİN ÇIKACAĞI BİZİ PEK DE İLGİLENDİRMİYOR"

Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Dolayısıyla bizim karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Taslak çalışmamız tamamlandı, MHP ile paylaşacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız "Karabağ zaferi ile Kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı" vurgusu yapan Erdoğan net konuştu: Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız.

Erdoğan-Biden görüşmesinde dikkat çeken kitap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinde görüştüğü liderlere “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını verdi.

Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim." dedi.